Москва, 25 января, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Адвокат Аза Алиева стала фигуранткой уголовного дела об оправдании терроризма. В её отношении начата проверка, сообщил источник ИА Регнум.

Причиной стало то, что Алиева опубликовала в соцсети видеоролик с боевиком, участником Чеченской войны Русланом Гелаевым (внесён в перечень террористов и экстремистов).

В Следственном комитете подвтердили факт начала проверки в отношении адвоката ещё 2 января. Уголовное дело пока в отношении неустановленного лица по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) возбудили через два дня.

В рамках расследования Алиеву допросили. Она заверила, что перерепостила видео с террористом, якобы не зная, кто в ролике. По словам адваоката, она преследовала цель показать «чеченскую трагедию», а не оправдать терроризм.

В то же время психолингвистическая экспертиза подтвердила, что в ролике содержится прямое оправдение террористической деятельности и пропаганда экстремизма.

Назначены дополнительные исследования. Следователи намерены дать правовую оценку действиям Алиевой и установить остальных причастных к распространению эктремистского контента.

В интервью изданию-иноагенту «Кавказ-Реалии» сама Алиева заявила, что её могут арестовать, если лингвистическая экспертиза всё же увидит в её действиях пропаганду терроризма. Дело инициировали, по словам женщины, после многочисленных жалоб в СК на её публикацию. Обращения возмущённых граждан Алиева сочла «личной неприязнью» и раздувательством.

Аза Алиева позиционирует себя как правозащитница, однако в Сети и в СМИ её чаще называют русофобкой и защитницей экстремистов. В частности она представляла интересы Магомеда Атимагомедова, подозреваемого в убийстве работника ФСИН и попытке побега из колонии из-за того, что ему «мешают проводить намаз». После этого заключённый пожаловался на пытки.