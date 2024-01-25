Калининград, 25 января, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Россия никогда не позволит пренебрегать интересами страны, заявил глава российского государства Владимир Путин 25 января на встрече с учащимися вузов Калининградской области.

Сергей Бобылев./ТАСС

В июле 2023 года во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что с интересами страны в мире придётся считаться всем.

Новость дополняется.