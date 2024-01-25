Калининград, 25 января, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Производство нуждается в людях рабочих специальностей, заявил президент России Владимир Путин 25 января на встрече с учащимися вузов Калининградской области.

ИА REGNUM

«На производстве, особенно сейчас, важную роль играют люди рабочих специальностей высокой квалификации», — заявил президент в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Глава государства также обратил внимание на то, что для производства на самом деле не так уж и важно, имеет человек диплом о высшем образовании или нет. По словам президента, ещё недавно трудно было себе представить, что рабочие могут управлять сложными станками, заниматься химической промышленностью, биологией или фармацевтикой.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года президент поставил задачу подготовить в России миллион специалистов рабочих профессий. Глава государства пояснил, что страна нуждается в специалистах среднего звена для обеспечения безопасности и конкурентоспособности. Тогда Путин заявил, что задача должна быть выполнена в течение пяти лет.

В декабре глава государства отмечал, что происходящая технологическая революция требует новой генерации специалистов по самым разным направлениям.