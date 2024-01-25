* — физические лица, признанные в РФ иностранными агентами

Москва, 25 января, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Семейная пара телеведущих и комиков Татьяны Лазаревой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Михаила Шаца (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) развелась. Об этом теперь уже бывшая супруга сообщила 25 января на странице в соцсети.

Кадр из видео

Лазарева отметила, что у них с Шацем не было свадьбы в общем понимании, с приглашёнными родственниками и празднованием, так как она в тот момент была «глубоко беременна», но впоследствии появилось огромное количество свидетелей совместной публичной жизни. Женщина подчеркнула, что при этом всё равно никто никогда не знает, как протекает семейная жизнь вне камер и публичных мероприятий.

«Теперь вы все свидетели первого в истории России развода иноагентов! Да, статус иностранного агента у меня остался, а вот статус замужней женщины сменился на женщину свободную», — написала Лазарева.

Её бывший супруг комментировать развод не стал.

Замуж за Шаца Лазарева вышла в 1998 году, помимо сына от её прошлых отношений Степана пара стала родителями дочерей Софьи и Антонины. За совместное шоу «Хорошие шутки» супруги получили награду «ТЭФИ» (вторую, первую за «ОСП-студию»). В 2011 году с Лазаревой расторгли контракт по обоюдному согласию.

В то же время она начала активно участвовать в митингах несогласных с политикой государства. В 2013 году Лазарева записала для проекта «Против гомофобии» видеообращение в поддержку ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ). В 2014 году активно выступила против присоединения Крыма к России, в 2016 году вместе с детьми улетела в Испанию.

Лазарева приехала в Киев в феврале 2022 года на съёмки в программе «Лига смеха» и там застала начало специальной военной операции. В соцсетях она неоднократно осуждала её и записала видео для украинского ТВ, в котором высмеяла погибших российских воинов и их матерей. Из Киева вновь улетела в Испанию. В июле 2022 года Лазареву признали иноагентом.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Лазарева заявила, что радуется атакам украинских беспилотников на российские города. Она отметила, что чувствует себя в такие моменты ужасно, но всё равно радуется. Вскоре после этого она отметила, что жалеет о своих оскорблениях в адрес России и призналась, что вряд ли бы стала критиковать страну, если бы знала, чем это для неё обернётся, так как оказалась не готова потерять статус, которым раньше пользовалась.