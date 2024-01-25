Москва, 25 января, 2024, 15:57 — ИА Регнум. При неправильной казни с использованием азотом человек может внезапно ожить, рассказал профессор, доктор биологических наук, сотрудник Национального госуниверситета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, автор книги «Биологическое действие азота» Александр Ветош.

«Важно, чтобы поступление азота в маску продлилось долго после остановки сердца», — объяснил учёный «Газете.Ru».

Если после того, как сердце остановится тут же дать воздух, то человек оживёт, добавил Ветош.

В качестве примера доктор биологических наук привёл историю, описанную у французского физиолога XIX века Поля Бера. Он ставил опыты над воробьями, помещая их под стеклянный колпак. Согласно одному из его описаний, произошёл случай, при котором птица, которая давно лежала без движения, после снятия колпака вдохнула воздух и улетела.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года суд в США дал разрешение казнить 58-летнего заключённого Кеннета Юджина Смита с использованием чистого азота. Решение приняли после неудачной попытки казни с помощью смертельной инъекции. Мужчину обвинили в убийстве жены пастора в округе Колберт, штат Алабама, которое произошло 18 марта 1988 года.

В беседе с журналистами Смит заявил, что не готов оказаться в камере смерти снова. После неудачной первой попытки у него диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Он рассказал, как его физическое и психическое состояние ухудшается, болит желудок, тошнит почти каждый день.

Метод, известный как азотная гипоксия, заключается в том, что приговорённого к казни принуждают дышать чистым азотом в такой большой концентрации, что это вызывает кислородное голодание. В конечном итоге человек умирает от постепенного лишения кислорода.