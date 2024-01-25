Москва, 25 января, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Фигуристку Марию Симонову, упавшую на лёд и ударившуюся головой во время соревнований, перевели из реанимационного отделения в отделение нейрохирургии, сообщили 25 января «Известия», ссылаясь на источник.

Как рассказал собеседник издания, врачи выявили у 14-летней спортсменки черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому на голове и ушиб бедра. При этом компьютерная томография не выявила опасных травм.

Симонова упала 24 января во время соревнований. Она выступала в паре с Мартином Бреславским на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы. Девушка упала на бок и ударилась головой, но завершила программу. Пара получила оценку 42,51 балла.

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Как сообщало ИА Регнум, 21 января на льду повредила правую руку при падении двенадцатилетняя фигуристка Елена Костылева. Она в это время выступала в финале командного турнира чемпионата России по прыжкам. Сначала она упала при выполнении четверного сальхова и ударилась локтем о лёд. Спортсменка продолжила выступать после применения заморозки, но ушла арены, когда упала во время тройного лутца.

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова в декабре 2023 года рассказала, что получила серьёзную травму ноги перед премьерой ледового шоу «Русалочка», где исполняет главную роль. Тем не менее, она выступила в программе.