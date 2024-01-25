Санкт-Петербург, 25 января, 2024, 15:44 — ИА Регнум. В Главном следственном управлении СК по Санкт-Петербургу опровергли информацию о задержании сотрудника Wildberries за поджог склада в Шушарах. Об этом 25 января сообщили в ведомстве.

Александр Гальперин / РИА Новости

«Никто не задержан», — заявили в пресс-службе городского управления.

Изданию «KP.RU» в следственном ведомстве заявили, что пока даже нет подозреваемых по этому делу.

Ранее ряд СМИ сообщили, что сотрудники СК задержали в Санкт-Петербурге работника Wildberries, признавшегося в поджоге склада маркетплейса в Шушарах 13 января. Как заявил источник телеканала RT, «факт задержания пока никак не оформлен».

Как сообщало ИА Регнум, пожар на складе Wildberries в Шушарах Санкт-Петербурга вспыхнул 13 января. Ему присвоили максимальный ранг сложности. Горение удалось локализовать только спустя несколько часов. На 50 тыс. кв. м площади склада произошло обрушение. Днём 14 января в МЧС сообщили, что ликвидировали открытое горение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.

В качестве причин произошедшего фигурировала версия о неисправной электропроводке, а также о проблемах с работой пожарной сигнализации. Так, сотрудники склада рассказали, что сигнализация неоднократно срабатывала ложно и на неё в момент пожара не отреагировали. Близкий к МЧС источник называл также версию поджога.

По данным RT, один из сотрудников склада намеревался поджечь его, о чём писал в рабочем чате. Мужчина утверждал в переписке, что осуществил своё намерение. Со слов работника, на такой поступок его побудили штрафы, которые накладывают в компании на работников склада. Однако позднее сотрудник стал отказываться от своих слов и добавил, что к нему пришли правоохранители с проверкой. Позже он удалил свой аккаунт.

Источник в МЧС заявил, что сгоревший склад ни разу не проверяли пожарные, помещение ввели в эксплуатацию без разрешения. При этом в компании назвали эту информацию не соответствующей действительности.

Гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчукдала показания по делу о пожаре на складе. Она подчеркнула, что компания заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего.