Белгород, 25 января, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Для опознания всех погибших в результате крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 под Белгородом, сбитого украинской армией, необходимо будет провести ДНК-экспертизу. Об этом 25 января рассказали в оперативных службах.

Павел Колядин/ТАСС

«Для установления личности всех пассажиров нужен ДНК-материал родственников погибших», — привело слова представителя оперативных служб ТАСС.

Он уточнил, что для этого украинской стороне необходимо будет признать гибель своих граждан, обеспечить процедуру забора ДНК-материала близких и передать его России.

«После этого будет проводиться опознание в рамках расследования дела», — добавил представитель.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 января в оперативных службах рассказали, что на месте падения Ил-76 нашли, предположительно, обломки ракеты. Представитель служб уточнил, что на месте крушения ищут любые фрагменты и металлические конструкции воздушного судна.

ВСУ 24 января сбили самолёт Ил-76, который упал в Корочанском районе Белгородской области. В минобороны уточнили, что самолёт сбили из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области, на его борту было 65 пленных бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли. В ведомстве указали на то, что в Киеве знали, что борт доставлял пленных в Белгород для обмена.