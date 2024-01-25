Бангкок, 25 января, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Власти Пхукета не проинформировали генконсульство России о задержании участников рок-группы «Би-2», сообщил 25 января генконсул Владимир Соснов.

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«Нам известно о задержании группы «Би-2» <…> официального сообщения властей провинции Пхукет об этом мы пока не получали», — заявил «РИА Новости» глава российского диппредставительства.

Генконсул добавил, что участники рок-группы в диппредставительство тоже не обращались.

О задержании участников группы «Би-2» стало известно 25 января. Их задержала местная полиция за проведение концертов без разрешения на работу. После этого участники музыкального коллектива, которые провели ночь в участке, должны будут заплатить штраф, размер которого определит суд. После концерта полиция пришла в гримёрку «Би-2».

Позднее появилось видео, на котором участников группы вели в автобус местные правоохранители.

В декабре 2023 года RT сообщил, что участники группы «Би-2» из-за отсутствия концертов в России довольствуется небольшими выступлениями в Таиланде, Турции, Польше, Литве и Латвии. Причём за выступления они берут €100 тыс. (более 9,8 млн рублей).

Сообщалось, что часть гонораров артисты отправляют в помощь Украине. Общественники потребовали отмены концертов коллектива в России.

В мае 2023 года сообщалось, что сбежавший в Израиль солист «Би-2» Егор Бортник (Лёва «Би-2», физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявил, что больше не вернётся в Россию.