Волгодонск, Ростовская область, 25 января, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Дети супругов Анны и Анатолия Евсюковых, погибших при крушении самолёта Falcon 10 в Афганистане, намерены похоронить их в Волгодонске в Ростовской области, сообщил 25 января «РИА Новости» депутат городской думы Алексей Брежнев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Дети хотят похоронить их в Волгодонске, они там жили. Место ещё пока выбирают», — рассказал он журналистам.

Брежнев также сообщил, что дату похорон не назначили, так как тела погибших пока не доставили в Россию из Афганистана.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января частный самолёт Falcon 10 потерпел крушение в горах на границе между Афганистаном и Таджикистаном. На нём были супруги Евсюковы в качестве пассажиров, двое пилотов и два медицинских работника, все российские граждане.

Самолёт проводил медицинскую эвакуацию из Таиланда Анны Евсюковой. Муж её сопровождал. Анатолий Евсюков был предпринимателем в Волгодонске, владел городским рынком «Авангард» и застройщиком ряда крупных торговых точек.

СК 23 января заявил, что основная версия крушения — отказ двигателей. Возвращение выживших в авиакатастрофе запланировали на 26 января.