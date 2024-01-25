Новотроицк, Оренбургская область, 25 января, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Под завалами насосной станции в городе Новотроицке Оренбургской области остаётся один пострадавший, которого пытаются извлечь из-под обломков. Об этом 25 января сообщил губернатор региона Денис Паслер в Telegram-канале.

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По словам Паслера, в результате оперативной работы всех служб в течение трёх часов удалось спасти десять из 12 человек, находившихся в здании насосной станции в момент обрушения

Глава региона уточнил, что в данный момент трое пострадавших находятся в больнице в стабильном состоянии, а ещё семерым госпитализация не потребовалась.

«К сожалению, один человек с сильнейшими ожогами скончался. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Ещё один пострадавший к моменту приезда спасателей не подавал признаков жизни. Сейчас его пытаются извлечь из-под обломков», — написал он.

На месте продолжают дежурить врачи, а в Новотроицке находится вертолёт санитарной авиации, отметил Паслер, добавив, что все городское хозяйство работает штатно и инцидент не отразился на работе системы ЖКХ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 января следователи возбудили уголовное дело после обрушения насосной станции в Оренбургской области. По данным следствия, около 11:25 (09:25 мск) во время ремонтных работ произошёл хлопок, который привёл к обрушению двух стен и кровли здания.

После происшествия в Новотроицке ввели режим чрезвычайной ситуации, а региональное управление МЧС привели в режим повышенной готовности. Власти области сообщили, что обрушение могло произойти из-за взрыва газового баллона.

Позднее сообщили, что число погибших при обрушении выросло до двух человек. Шестерых оказавшихся под завалами насосной станции в Новотроицке удалось спасти.