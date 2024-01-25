Астана, 25 января, 2024, 15:39 — ИА Регнум. У российской стороны есть информация, что США заявили о готовности начать выводить американский военный контингент с территории Ирака. Об этом 25 января заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев по итогам 21-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

U. S. Navy

«Насколько мы знаем, американская сторона заявила о готовности пойти навстречу требованиям Ирака, Багдада и начать вывод американского воинского контингента», — процитировал его слова ТАСС.

Лаврентьев отметил, что пока сложно сказать, насколько реалистичны такие заявления, уточнив, что этот процесс может затянуться надолго и даже на годы.

США очень легко заходят в другие страны под предлогом борьбы с терроризмом, несмотря на мнение руководства таких государств, однако очень тяжело оттуда уходят, отметил спецпредставитель президента.

Он напомнил, что единственной страной, из которой американские войска ушли быстро, был Афганистан.

«Но там была ситуация, которая угрожала действительно физическим воздействием на присутствующих там представителей американского экспедиционного корпуса. Поэтому они были вынуждены очень быстро, по согласованию с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оттуда убраться», — пояснил Лаврентьев.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января журнал Foreign Policy написал, что в Вашингтоне обсуждают возможность полного вывода войск из Сирии. По данным журналистов издания, Белый дом больше не заинтересован в миссии в Сирии и считает её ненужной. При этом окончательное решение ещё не принято.

Ранее в этот же день Лаврентьев отметил, что Россия в данный момент не видит какого-либо желания или намерения Вашингтона вывести свой военный контингент из Сирии. Он отметил, что ситуация в регионе ухудшилась и военные США несут достаточно ощутимые потери, однако продолжают находиться на американских базах на северо-востоке Сирии и в районе Эт-Танф на юге.