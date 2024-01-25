Екатеринбург, 25 января, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Родственники пленных бойцов ВСУ попросили российскую сторону не возвращать их на Украину, заявила 25 января уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По её словам, в регионе живут родители двоих пленных.

Павел Лисицын/РИА Новости

Об этом Мерзлякова рассказала в рамках комментария о крушении российского Ил-76 с пленными украинцами на борту, подбитого самими же ВСУ с территории Харьковской области.

«Родители плачут и просят оставить их здесь, а не обменивать. В упавшем самолете этих украинских военнослужащих не было», — привело её слова издание «Екатеринбург Онлайн».

Мерзлякова отметила, что в регионе очень ждали обмена пленными, который так и не состоялся из-за теракта ВСУ. По её мнению, обмены возобновятся, если появится третья сторона, которая возьмёт на себя функцию переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса военный транспортник Минобороны России Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, и российский экипаж из шести человек. Никто не выжил. Обмен планировалось провести тот же день в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе.

В Минобороны заявили, что руководство Украины прекрасно знало, что перевозку пленных бойцов ВСУ осуществляет российская военно-транспортная авиация, и, тем не менее, киевский режим пошёл на такой шаг, чтобы обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно добиваться международного расследования не только этого, но и всех преступлений киевского режима, совершаемых им с 2014 года.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал героями лётчиков сбитого Ил-76, так как они ценой собственных жизней увели самолёт от населённого пункта. Глава региона подчеркнул, что воздушное судно не упало в черте села Яблоново благодаря профессиональным и самоотверженным действиям экипажа и выразил соболезнования семьям российских военных, погибших в инциденте.