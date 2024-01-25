Москва, 25 января, 2024, 14:25 — ИА Регнум. В декабре Сбер анонсировал выдачу льготной ипотеки по новым правилам — только при покупке недвижимости у застройщиков-партнеров. О новых условиях в интервью РБК рассказал первый заместитель председателя правления Сберабанка Кирилл Царёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Изменения в выдаче льготной ипотеке приняли другие крупные банки, что привело к конфликту кредиторов с застройщиками. «С одной стороны, рост ключевой ставки привел к естественному увеличению стоимости ипотеки без господдержки. В глазах клиентов это разница между ипотекой с господдержкой и рыночной ипотекой», — пояснил тренд Царёв. По его словам, доля льготной ипотеки в общем объеме выдач увеличилась до 75%.

«С другой стороны, важно, что, помимо ключевой ставки, которая на госпрограмму влияет несущественно, произошел ряд других изменений: изменились требования по первоначальному взносу, изменился размер возмещения со стороны государства банкам их доходов», — перечислил он. Кроме того, появились надбавки к коэффициентам риска со стороны ЦБ для банков, которые эту ипотеку предоставляют, добавил он. «Все это привело к тому, что для нас ипотека по госпрограммам стала фактически убыточной. Сейчас это означает, что новые подобные сделки на тех условиях, которые были до этого, нам нет смысла выдавать», — подчеркнул он.

Таким образом, по словам первого зампреда, перед банком стоит выбор: либо не выдавать их совсем, либо предложить застройщику вариант, в котором в каком-то объеме — причем все равно меньшем, чем в обычном варианте — эти программы сохранить и их поддерживать. «Мы приняли решение, экономически обоснованное и рациональное, о том, что ипотека с госпрограммой при текущих условиях ключевой ставки, при текущих требованиях по коэффициентам риска и необходимости аллокации капитала к соответствующей сделке и размеру субсидии без какой-то дополнительной программы, по сути, не функционирует», — пояснил он.

По мнению Царёва, в конечном итоге на рынке будет некий баланс с точки зрения нахождения ценовых условий. «В текущем режиме без какого-то субсидирования либо возвращения назад финансирования части расходов банков со стороны государства к балансу мы все равно не придем», — пояснил он. Особенно важно, тобы параллельно не появлялись какие-то альтернативные схемы.