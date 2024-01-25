Москва, 25 января, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Западные страны занимают жёсткую антироссийскую позицию. Её определяют в Вашингтоне. Об этом 25 января в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

IMAGO/Thomas Koehler/Global Look Press

«Запад совершенно четко занимает позицию антироссийскую. И занимает позицию, прежде всего, которую определяет Североатлантический альянс. Политика этого альянса определяется за океаном, в Вашингтоне», ― сказал он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что линия Запада на сдерживание Москвы никуда не уходила, она время от времени обостряется, временами уходит в пассив.

«Антироссийская политика Запада сейчас на пике», ― отметил Песков.

Он также добавил, что проводимые НАТО учения являются лучшим свидетельством настроя альянса на сдерживание России.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 17 декабря 2023 года назвал полной чушью утверждения о якобы возможном нападении России на НАТО. Он также назвал фигурой речи такие заявления американского лидера Джо Байдена.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 декабря заявил, что Москва не намерена нападать на страны НАТО. Дипломат уточнил, что это западные страны делают из России противника.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в штаб-квартире блока в Брюсселе 22 января заявил, что Североатлантический альянс наращивает присутствие у границ России якобы из-за желания не допустить эскалацию и военный конфликт.

По его словам, после начала российской спецоперации в феврале 2022 года у НАТО появилось две задачи ― поддержка Украины и необходимость не допустить эскалации и полномасштабной войны между НАТО и Россией. Он добавил, что альянс выполняет их путём усиления своего восточного фланга, наращивания инвестиций в сферу обороны и проводя новые военные учения.

23 января Столтенберг признал, что НАТО на сегодня не видит непосредственной угрозы какой-либо из входящих в него стран или их союзников со стороны России. При этом он уточнил, что альянс внимательно наблюдает за действиями российской стороны, наращивая бдительность и своё присутствие на восточном фланге.