Вашингтон, 25 января, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Врачи в США предложили переименовать рак простаты, чтобы не пугать диагнозом мужчин, сообщила газета The Wall Street Journal.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Переименование рака предстательной железы с самым низким риском сократит число случаев, когда люди начинают заниматься чрезвычайно агрессивным лечением», — говорится в материале.

Рак простаты считается наиболее распространенным диагнозом рака среди мужчин в США. Врачи могут диагностировать заболевание на более ранних стадиях, чем это было несколько десятилетий назад. Однако диагноз рак вызывает у пациентов и их родных чувство страха. Тогда пациенты прибегают к агрессивным методам лечения, которые и не требуются. В свою очередь это приводит к тяжелым побочным эффектам.

Хирург Лаура Эссерман пояснила, что часто пациенты думают, что, если не сделать что-нибудь сейчас, то они умрут. На самом деле это неправда, подчеркнула она.

В медицинской сфере переименовывали другие формы рака, в том числе рак шейки матки, мочевого пузыря и щитовидной железы.

Как сообщало ИА Регнум, в январе главе министерства обороны США Ллойду Остину, которого госпитализировали в начале года, диагностировали рак простаты. Заболевание обнаружили на ранней стадии развития. В медицинском учреждении Остин прошёл минимально инвазивную хирургическую процедуру.

Король Великобритании Карл III также в январе обратился к врачам из-за проблем с простатой. Состояние короля оценили как благоприятное, однако ему предстоит пройти некоторые восстановительные процедуры.