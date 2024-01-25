Москва, 25 января, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Четверо выживших после крушения самолёта Falcon 10 в Афганистане граждан России 26 января вернутся в страну, сообщили 25 января в российском МИД.

Кадр из видео

«Четыре человека, выжившие в авиакатастрофе в горах Афганистана, прилетают в пятницу в Россию», — процитировало заявление МИД РФ агентство «РИА Новости».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3862439" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры с места падения российского самолета в Афганистане

Как сообщало ИА Регнум, 20 января частный самолёт Falcon 10 разбился в горах на границе Афганистана и Таджикистана. На борту находились двое пассажиров и четверо членов экипажа, все — российские граждане.

Оба пассажира — супружеская пара — погибли. Они следовали на Falcon 10 из Таиланда в Москву. Самолёт выполнял санитарный рейс. Как сообщило российское консульство в Бангкоке, Falcon 10 осуществлял медицинскую эвакуацию россиянки Анны Евсюковой, а её муж Анатолий был сопровождающим.

Следственный комитет России по факту крушения самолёта возбудил уголовное дело. Основная версия авиакатастрофы — отказ двигателей.

Члены экипажа — два пилота и два врача смогли спастись. Как рассказал заслуженный военный лётчик России генерал-майор Владимир Попов, экипаж спасло то, что самолёт не падал, а планировал до самого последнего момента. Кроме того, пилоты обнаружили подходящаю для приземления площадку и самолёт не сорвался в пропасть. В живых остались те, кто пристегнулся, добавил лётчик.