Москва, 25 января, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Калининград находится в непростой ситуации, есть опасности для него, которые исходят от прибалтийских стран, заявил 25 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Опасность в стратегическом плане. Потому что вы видите, какие милитаристские настроения сейчас в Европе — соседняя Прибалтика и так далее», — отметил он в эфире «Первого канала».

Песков добавил, что в такой ситуации требуется принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января президент России Владимир Путин прибыл в Калининград. В программе его поездки в регион предусмотрены встреча с губернатором Антоном Алихановым и совещание по вопросам развития области. Также президент встретится со студентами Балтийского федерального университета имени Эммануила Канта.

Песков, комментируя поезду Путина в Калининград, подчеркнул, что глава государства проводит её в рамках свой работы, а не для того, чтобы послать какие-либо месседжи НАТО.