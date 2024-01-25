Калининград, 25 января, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград. Самолёт главы государства приземлился в аэропорту днём 25 января.

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В рамках президентского визита запланировано его общение со студентами Балтийского федерального университета имени Эммануила Канта, совещание по социально-экономическому развитию региона и встреча с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Визит президента приурочили к Татьяниному дню, беседа будет свободной, и студенты зададут все интересующие их вопросы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о рабочей поездке Путина в Калининград. Он подчеркнул, что это не сигнал НАТО, а обычная рабочая поездка в один из российских регионов. Перед этим, 10–11 января, президент побывал на Дальнем Востоке, в Анадыре, затем в Хабаровске. Путин заявлял, что планировал поездку в Якутию, но она сорвалась из-за погоды.