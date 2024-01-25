Саратов, 25 января, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Уроженец Саратовской области Владислав Чмирёв был членом экипажа военно-транспортного самолёта Ил-76, сбитого ВСУ под Белгородом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

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Ранее имена погибших лётчиков разместили в Telegram-канале властей Оренбургской области.

«В результате очередного террористического акта со стороны киевского режима погибли российские летчики, среди которых уроженец города Балашова Владислав Чмирёв. Вечная память сильным и мужественным людям, истинным патриотам и настоящим героям», ― сказал Басурин, слова которого привела пресс-служба главы региона в Telegram-канале.

Он выразил соболезнования семьям погибшим и подчеркнул, что военные ещё раз доказали, что защищают жизнь, будущее страны.

Чмирёв был представителем династии лётчиков из Балашова в четвёртом поколении. Он всегда хотел пойти по стопам отца и деда и подняться в небо.

Молодой человек только в прошлом году закончил училище и на борту Ил-76 выполнял обязанности помощника командира судна.

«Он из военной династии: дед ― полковник, лётчик, отец ― пилот военной авиации», ― рассказал в беседе с ИА «Взгляд-инфо» глава Балашовского района Павел Петраков.

На сайте Балашовского высшего военного авиационного училища лётчиков указано, что его дед, Вадим Николаевич Чмирёв, родился в Балашове и был сыном лётчика. Его брат, Игорь, тоже выпускник БВВАУЛ, подполковник. Сын Вадим, майор запаса, также закончил Балашовское лётное училище в 1996 году и служил лётчиком-инструктором.

«Он только окончил училище, у него была вся жизнь впереди. Он был умным и спортивным, мог еще кучу подвигов совершить и многие жизни спасти», ― рассказал в беседе телеканалу «360º» о Владиславе Чмирёве его товарищ.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января украинские военные нанесли удар по военно-транспортному самолёту Ил-76 при помощи зенитного ракетного комплекса из Харьковской области. Воздушное судно потерпело крушение в Корочанском районе Белгородской области при выполнении планового полёта.

На борту упавшего самолёта находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто из них не выжил.

Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области обнародовал список членов экипажа воздушного судна: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирёв, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский. Командиром воздушного судна, перевозившего украинских пленных, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин.