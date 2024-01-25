Берлин, 25 января, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц втайне рассчитывает на то, что победу на выборах президента Соединённых Штатов Америки в ноябре одержит бывший глава государства Дональд Трамп. Такое мнение 25 января высказал немецкий политический эксперт Вернер Патцельт.

Олаф Косинский

По словам эксперта, которые привела газета Bild, чем хуже победитель выборов президента США будет относиться к Европе, тем более будет нужен опытный канцлер ФРГ, и это может Шольцу позволить переизбраться на пост главы немецкого правительства осенью 2025 года.

«Во внутренней политике «образ врага» в виде Трампа окрыляет [Шольца], особенно внутри его собственной партии и среди традиционных избирателей СДПГ», — сказал он.

Патцельт отметил, что в случае победы на выборах президента США Трампа свои позиции сможет укрепить и министр обороны Борис Писториус, потому что в этом случае он сумеет усилить репутацию «последнего защитника» Европы.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Bloomberg 24 января написало, что ряд однопартийцев действующего президента США Джо Байдена считает достаточно низкими его шансы на победу в президентских выборах и переизбрание. Отмечалось, что часть американских демократов обеспокоена солидным возрастом и тем, что партия теряет голоса избирателей из-за позиции Белого дома в отношении палестино-израильского конфликта.

Трамп 23 января объявил о победе на первичных выборах кандидата на пост главы государства от республиканцев в штате Нью-Гэмпшир. Он отметил, что эта победа является одной из самых важных, и выразил уверенность в том, что его переизберут на пост президента США осенью.