Киото, Япония, 25 января, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Окружной суд Киото в Японии приговорил 45-летнего Синдзи Аобу, обвиняемого в поджоге японской студии анимации, к смертной казни. Об этом стало известно 25 января.

Yoshio Tsunoda/Global Look Press

«Японский суд приговорил Синдзи Аобу к смертной казни за поджог в 2019 году студии Kyoto Animation Co., в результате которого погибли 36 человек», — сообщило агентство Kyodo News.

Адвокаты поджигателя настаивали, что он психически нездоров, поэтому в момент поджога бредил и не понимал происходящего, но экспертиза признала его вменяемым, а действия осознанными. Его раскаяние не помогло смягчить приговор.

Пожар в Kyoto Animation, наиболее известной проектами K-On! и «Меланхолия Харухи Судзумии», случился в июле 2019 года, когда осуждённый с 40 литрами бензина проник в здание и совершил поджог. Погибли 36 человек, 33 пострадали, сам он получил ожоги. Позднее его арестовали, и он признал свою вину, заявив, что его целью были сотрудники анимационной студии.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января МВД Абхазии сообщило, что пожар в здании Абхазской государственной картинной галереи, который уничтожил почти весь хранящийся там фонд, мог возникнуть из-за поджога. В ведомстве отметили, что на данный момент осуществляется сбор первичного материала на месте пожара и назначена пожарно-техническая экспертиза.

Как заявил директор галереи Сурам Сакания, в результате пожара уничтожены более трёхсот работ Александра Чачба-Шервашидзе, а также картины Варвары Бубновой, Евгения Котлярова, Ольги Брендель и многих других. Всего в здании было более 4000 картин. Картинная галерея в Абхазии располагалась на втором этаже двухэтажного старинного здания в центре Сухума. С 1963 года там собирались работы знаменитых советских художников.