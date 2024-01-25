Москва, 25 января, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Адвокат блогера Елены Блиновской заявил, что из-за арестованных судом активов и объектов недвижимости она не сможет погасить причинённый государству ущерб, поэтому будет вынуждена объявить себя банкротом. Об этом стало известно 25 января.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Блогер Елена Блиновская

Отмечается, что суд в том числе арестовал имущество и деньги её родственников, которые не имеют отношения к делу блогера, руководствуясь данными, «указывающими, что имущество принадлежит матери обвиняемой и могло быть получено в результате преступных действий обвиняемой».

«В связи с этим складывается ситуация, в которой Елена, её муж и родители вынуждены будут заявить о банкротстве. Таким образом, Елена Олеговна просто физически не сможет погасить ущерб государству, который даже ещё не установлен в рамках предварительного следствия по уголовному делу», — заявила ТАСС адвокат блогера Наталия Сальникова.

Как сообщало ИА Регнум, Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленске, когда она пыталась покинуть Россию и отправиться в Казахстан через Белоруссию. По данным следствия, блогер занизила свои доходы и не выплатила 918 млн рублей в виде налогов. Суд арестовал 54 банковских счёта Блиновской и её супруга и 21 объект недвижимости в Москве, Московской и Ярославской областях.

Следствие указало, что Блиновская общалась со свидетелем по её делу во время вечеринки в конце декабря 2023 года. Она смогла обойти постановление суда о домашнем аресте и организовала мероприятие в собственном VIP-клубе. Защита Блиновской заявляла, что она на момент вечеринки не знала, что среди гостей есть свидетель по уголовному делу, в котором она фигурирует.

В рамках заседания суда 22 января Блиновской предъявили новое обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей, совершённым группой лиц по предварительному сговору. Она отказалась признать вину.

В ходе расследования 22 января 2024 года блогера перевели под стражу в женский следственный изолятор № 6 по Москве («Печатники»). Она находилась под домашним арестом, но из-за нарушения его условий суд отправил её в СИЗО. 25 января стало известно, что Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест имущества и денежных средств родственников Блиновской до 26 апреля.