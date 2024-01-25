Вильнюс, 25 января, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Умер создатель кукольной адаптации «Трёх мушкетёров», советский актёр, режиссер, аниматор Марис Путниньш, сообщило 24 января LSM.

Кадр из видео Марис Путниньш

«24 января пришла печальная новость с подтверждением смерти Мариса Путниньша», — говорится в материале.

По данным латвийских СМИ, руководитель легендарной киностудии «Анимационная бригада» скончался в возрасте 73 лет после тяжелой болезни.

Путниньш родился 20 июля 1950 года. Окончил актёрскую студию при Государственном Театре кукол, учился в Государственной художественной академии (1968 год) и Педагогическом институте Лиепаи (1983 год). В 1973–1985 годах работал в Лиепайском городском театре. С 1985 был художником-постановщиком кукольных фильмов Рижской киностудии. Автор пьес для театров и романа для детей «Дикие пирожки» (2003 год).

Он начал свою карьеру в кино в середине 1970-х годов. В 1980-х годах начал серьезную работу по развитию кукольной анимации, а с 1991 года выпустил не менее 30 короткометражных фильмов. Среди них «Коррида» (2012 г), «Три мушкетёра» (2005 г), Дни птиц (2000 г), «Маленькие разбойники» (2009 г).

Путниньша наградили латвийским орденом Трёх звезд за выдающийся творческий вклад в культуру и кукольное анимационное кино.