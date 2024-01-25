Москва, 25 января, 2024, 13:17 — ИА Регнум. В студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ вышел очередной выпуск еженедельной программы «Женский взгляд», которую ведёт член Общественной палаты России, руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ Дарья Кислицына.

Илья Питалев/РИА Новости Руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ Дарья Кислицына

В программе приняли участие первый зампредседателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая и заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко. Темой обсуждения стал Год семьи в России.

«Указ президента и его личное участие в форуме «Родные — Любимые» — это не просто мероприятие, а событие цивилизационного масштаба. Традиционные семейные ценности — это всегда фундамент стратегического развития нашей страны, ее суверенитета. Не зря Владимир Путин отметил, что Россия — это семья семей»,— заявила Харченко.

При этом Буцкая отметила, что после объявления официального старта Года семьи 23 января этот день может стать народным праздником для многодетных семей.

В качестве одного из примеров успешной региональной политики по поддержке семей с детьми Кислицына привела опыт Якутии и напомнила тезис главы республики Айсена Николаева о том, что необходимо уходить от стереотипа «многодетность означает бедность». В свою очередь Буцкая добавила, что сегодня стереотип о нормальном составе семьи меняется от одного ребенка к нескольким.

Важную роль, по словам участников беседы, играет системное воспитание, прививающее традиционные ценности. Пока образование больше заточено на профориентацию и привлечение к инженерно-техническим специальностям, но необходимо рассказывать и о том, как создавать большие семьи.

Харченко заявила, что, по статистике, через два-три года в России будет много выпускников 11 классов. Здесь стоит объединять усилия и государству, и религиозным организациям, уделять внимание воспитанию молодежи, со школьной скамьи рассказывать о том, что многодетная семья — это круто, пояснила председатель комитета ГД по науке и высшему образованию.

Обсуждая законодательную работу и меры поддержки семей, Буцкая также рассказала о том, что для родителей в декрете предусмотрено много бесплатных курсов по профподготовке, которые в иных случаях могут стоить сотни тысяч рублей. Выстраиваются демографические дорожные карты, в частности, для студенческих семей.

Помимо этого, Харченко обратила внимание на то, что существует много интересных практик, которые необходимо собрать, анализировать и масштабировать. Новые стандарты кампусов мирового уровня предполагают наличие семейных общежитий. В Курской области есть практика социальных нянь. В числе других интересных практик участники программы назвали зарплату мамы в Мурманской области или обучение нянь от Агентства стратегических инициатив на федеральном уровне для всех желающих.

Говоря о личном опыте совмещения семьи и работы, Харченко отметила, что именно благодаря ребенку ранее приняла решение обучаться в аспирантуре, так как такой график позволял комфортно и работать, и уделять ему внимание.

Студия ЭИСИ находится на втором этаже павильона 75 ВДНХ. Она стала точкой сборки экспертизы по событийному ряду выставки и общественно-политической повестки в целом. Ведущие российские политологи, социологи, общественные деятели и журналисты регулярно собираются в студии, чтобы в формате живого диалога анализировать смысловое поле выставки и важные события в жизни страны.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 23 января дал старт Году семьи. Глава государства принял участие в торжественной церемонии начала Года семьи в России. Мероприятие стало центральным в рамках всероссийского семейного форума «Родные — Любимые», который состоялся на выставке «Россия» с 19 по 23 января 2024 года. На форум приехали семьи со всей страны.

В своей речи Путин заявил, что Россия — это действительно огромная семья, можно сказать, семья семей. Он добавил, что семейные ценности консолидируют общество.

В ноябре 2023 года глава государства подписал указ об объявлении 2024 года Годом семьи в России. Такое решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.