Осло, 25 января, 2024, 13:00 — ИА Регнум. В минобороны Норвегии призвали готовиться к войне с Россией в ближайшие три года. Для этого необходимо увеличить расходы на оборону, заявил 25 января глава ведомства Эйрик Кристофферсен.

Geir Olsen/ЕРА/ТАСС

«Нынешнее окно возможностей останется открытым в течение года или двух, возможно, трёх, и именно тогда нам придётся ещё больше инвестировать в нашу оборону. Нам нужно быть способными противостоять неопределённому и непредсказуемому миру», — привело его слова издание The Telegraph.

Как отметил Кристофферсен, Москва якобы наращивает запасы оружия гораздо быстрее, чем думали в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, несколько дней назад с подобным заявлением выступил глава министерства обороны Германии Борис Писториус. Он призвал полностью осознать опасность прямого военного конфликта с Россией, в связи с чем вооружить и укрепить вооружённые силы ФРГ. Он подчеркнул, что в связи с этим страна к 2027 году подготовит полностью боеспособную немецкую бригаду, которая должна будет присутствовать в Прибалтике.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр также призывал Запад готовиться к вооружённому конфликту с Россией. По его словам, в связи с якобы возросшей угрозой необходима система, которая позволит обучить военному делу как можно больше людей вне зависимости от того, будут ли боевые действия или нет. В свою очередь в декабре президент России Владимир Путин подчеркнул, что у Российской Федерации нет никаких причин воевать со странами НАТО.