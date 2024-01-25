Москва, 25 января, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Роскомнадзор (РКН) пока не получал заявок на регистрацию в российском реестре ни от одного хостинг-провайдера, сообщил ТАСС 25 января, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Для компаний, которые не вошли в реестр, законодательство не предусматривает административной ответственности. Однако с 1 февраля 2024 года им будет запрещено оказывать услуги хостинга на территории России», — рассказали в пресс-службе журналистам.

Новый закон о порядке работы хостеров в России вступил в силу 1 декабря 2023 года. По нему компании обязаны в случае происшествий в течение 24 часов сообщать об этом в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).

Хостинг-провайдеры также обязаны работать с Национальной системой доменных имён (НСДИ) и использовать серверы точного времени (NTP-серверы), находящиеся на российской территории. Кроме того, хостеров намерены привлекать к учениям для отработки мер безопасности российского сегмента интернета.

Провайдеры хостинга предоставляют для размещения сайтов постоянно подключённые к интернету серверы.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр России Михаил Мишустин 14 ноября 2023 года подписал постановление, разрешающее Роскомнадзору вносить в Единый реестр запрещенной информации сайты с информацией о способах обхода блокировок в интернете. Ведомство разместило на своём сайте форму для жалоб пользователей, если они заметили признаки нарушений.