Москва, 25 января, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Кандидат на должность президента России Владимир Путин в ближайшее время проведёт встречу со своими доверенными лицами на выборах главы государства. Об этом 25 января сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Если он пообещал, он это сделает», ― подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля добавил, что дата встречи уже определена, но число называть не стал.

«Это скоро будет», ― сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России пройдут в течение трёх дней, с 15 по 17 марта 2024 года. В период с 25 февраля по 14 марта россияне смогут проголосовать досрочно. В 2024 году в выборах впервые примут участие жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

В ЦИК сообщили, что 20 декабря зарегистрировали группу избирателей, созданную для поддержки главы государства на выборах. Позднее, 26 декабря, в комиссию поступили документы для регистрации его доверенных лиц.

В конце декабря стало известно о регистрации 346 доверенных лиц Путина. В частности, в этот список вошли главный редактор ИА Регнум, член СПЧ Марина Ахмедова, актёр Сергей Безруков, музыкант Игорь Бутман, врачи Леонид Бокерия и Леонид Рошаль, режиссёр Никита Михалков и другие. Общее число составляет до 600 человек.

13 января удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты России Путина получили народный артист СССР дирижер Юрий Башмет, певец Ярослав Дронов (Shaman), президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, певица Лариса Долина и ещё 13 человек.

Путин 17 января приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве. Он поблагодарил за работу сотрудников штаба, особенно отметив волонтёров из новых регионов страны. Тогда же он сообщил, что проведёт встречу со своими доверенными лицами. Глава государства добавил, что это должна быть предметная встреча с предметным обсуждением вопросов, которые интересуют общество.