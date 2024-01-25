Новокузнецк, Кемеровская область, 25 января, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Кукольный театр в Новокузнецке теперь будет носить имя народного артиста России Владимира Машкова. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте правительства региона.

Имя артиста присвоили театру кукол «Сказ». Он функционирует в статусе государственного автономного учреждения культуры.

Из текста документа следует, что представители театра обратились с ходатайством в декабре прошлого года. Владимир Машков дал свое согласие на присвоение его имени театру.

Распоряжение вступило в силу с момента официальной публикации.

Новокузнецкий кукольный театр создали в 1942 году. В июле прошлого года Машков побывал на открытии центра «Кукла лечит», созданного на базе исторического здания учреждения культуры, сообщается на сайте театра.

В декабре 2023 года Машкова избрали председателем российского Союза театральных деятелей. Также актёр является художественным руководителем московского Театра Олега Табакова.

В июле Машкова удостоили звания почетного гражданина Новокузнецка в связи с активной поддержкой ряда культурных проектов в городе, включая международный фестиваль «Кукла в детских руках». Также по его инициативе разработали концепцию местного Арт-кластера и реконструировали кинотеатр «Коммунар», в котором ныне размещается театр кукол.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря Машков избрали новым председателем Союза театральных деятелей (СТД). Об этом объявили на внеочередном съезде организации.

Перед этим остальные кандидаты заявили о самоотводе. За кандидатуру Машкова проголосовали 176 делегатов, 20 выступили против.

Также секретариат СТД в ходе заседания 26 декабря поддержал предложение Машкова приступить к подготовке программы и плана мероприятий по празднованию в 2026 году 150-летия организации.

27 декабря Машкова избрали президентом Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска».