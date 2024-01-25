Оренбург, 25 января, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после обрушения здания насосной станции в городе Новотроицке в Оренбургской области. Об этом 25 января сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Следственными органами по факту обрушения стен и кровли насосной станции № 2 в городе Новотроицке возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ»)», — говорится в сообщении.

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По информации следствия, хлопок, ставший причиной обрушения двух стен и кровли здания насосной станции, произошёл 25 января около 11:25 (09:25 мск) в ходе ремонтных работ подрядной организацией.

На месте инцидента прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники МЧС продолжили разбор завалов.

Как сообщало ИА Регнум, площадь обрушения в результате обрушения здания канализационно-насосной станции в Новотроицке составила 200 квадратных метров. После инцидента в городе ввели режим чрезвычайной ситуации, а региональное управление МЧС перевели в режим повышенной готовности

В правительстве региона уточнили, что обрушение могло произойти из-за взрыва газового баллона. Позднее стало известно, что число погибших в результате обрушении насосной станции в Новотроицке увеличилось до двух человек. Всех шестерых оказавшихся под завалами насосной станции в Новотроицке удалось спасти.