СК возбудил дело после обрушения на насосной станции в Оренбургской области
Оренбург, 25 января, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после обрушения здания насосной станции в городе Новотроицке в Оренбургской области. Об этом 25 января сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.
«Следственными органами по факту обрушения стен и кровли насосной станции № 2 в городе Новотроицке возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ»)», — говорится в сообщении.
По информации следствия, хлопок, ставший причиной обрушения двух стен и кровли здания насосной станции, произошёл 25 января около 11:25 (09:25 мск) в ходе ремонтных работ подрядной организацией.
На месте инцидента прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники МЧС продолжили разбор завалов.
Как сообщало ИА Регнум, площадь обрушения в результате обрушения здания канализационно-насосной станции в Новотроицке составила 200 квадратных метров. После инцидента в городе ввели режим чрезвычайной ситуации, а региональное управление МЧС перевели в режим повышенной готовности
В правительстве региона уточнили, что обрушение могло произойти из-за взрыва газового баллона. Позднее стало известно, что число погибших в результате обрушении насосной станции в Новотроицке увеличилось до двух человек. Всех шестерых оказавшихся под завалами насосной станции в Новотроицке удалось спасти.