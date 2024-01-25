Красногорск, 25 января, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Оператор связи Мегафон модернизировал транспортную сеть и увеличил скорость передачи данных в крупнейших городских округах Московской области. Теперь абоненты в регионе смогут пользоваться высокоскоростным интернетом даже в весенне-летний сезон, когда мобильный трафик в регионе вырастает на 10–15%.

freepik.com Мегафон ускорил интернет в Подмосковье

Инженеры компании провели масштабные работы по модернизации сети радиорелейных линий: их заменили на новые, более ёмкие, с пропускной способностью до 3 ГБит/с. Изменения коснулись 11 городских округов, среди которых Наро-Фоминск, Шатура, Пушкино, Орехово-Зуево, Истра, Ногинск, Егорьевск, Мытищи, Руза, Сергиев Посад и Щёлково. Теперь для абонентов в этих округах доступен интернет со средней скоростью 45 Мбит/с, что позволит быстрее скачивать объемные файлы и смотреть фильмы в высоком разрешении.

С начала весны мобильный трафик в перечисленных городских округах в среднем увеличивается на 10–15%, по данным компании Мегафон. В Сергиево-Посадском округе показатель в этот период обычно вырастает на 10%, достигая почти 400 ТБ в месяц. Это связано не только с притоком дачников, но и туристов, поскольку Сергиев Посад входит в Золотое кольцо России.

«В общей сложности в этих округах проживают более миллиона человек. Здесь множество жилых комплексов, посёлков, деревень, парков и зон отдыха», — уточнил директор Мегафона по развитию в московском регионе Михаил Прахов. Он добавил, что компания целенаправленно обновила оборудование накануне периода высокой нагрузки на сеть.

В последние дни декабря 2023 года инженеры провели не менее масштабную работу над модернизацией сотовой сети на юге Новой Москвы. Апгрейд оборудования порядка 50 базовых станций затронул более 10 поселений, включая посёлок Коммунарка и несколько деревень.