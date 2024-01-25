Вашингтон, 25 января, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Американскому нападающему «Далласа» Хесусу Феррейре не разрешили перейти в московский «Спартак». Трансфер футболиста заблокировала Главная футбольная лига (MLS). Об этом сообщил портал The Athletic.

Shaina Benhiyoun/Global Look Press Хесус Феррейра

Осведомлённый источник издания заявил, что «Даллас» получил от московского клуба предложение о трансфере Феррейры на сумму $13 млн. Стороны уже договорились о переходе игрока.

Однако в ситуацию вмешалась лига и сообщила всем сторонам, что трансфер не состоится.

Своё решение MLS обосновала рисками для американских компаний, которые ведут бизнес с компаниями из России.

В сезоне-2023 двадцатитрёхлетний нападающий провёл за «Даллас» 34 матча, забил 14 голов и отдал семь голевых передач. За команду из Техаса игрок выступает с 2018 года.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января португальский футбольный клуб «Фамаликан» отказался продавать бразильского защитника Риччели в московский ЦСКА. Как пояснил агент игрока Алексис Малавольта, причиной срыва трансфера стала не финансовая сторона вопроса, а политическая ситуация и санкции против ЦСКА.

15 января воронежский футбольный клуб «Факел» подписал контракт с французским защитником Райаном Сенхаджи. 26-летний футболист выступал за французские клубы «Сошо» и «Безье», болгарские «Монтану», «Пирин», датский «Яммербугт» и алжирскую «Кабилию». В последнее время он играл в чемпионате Болгарии за «Левски» (Крумовград), в составе которого провёл 17 матчей.

24 января в нидерландском футбольном клубе «Твенте» подтвердили, что получили предложение российского «Спартака» по трансферу нападающего Манфреда Угальде. Об интересе московского клуба к нидерландскому игроку также ранее сообщал журналист Фабрицио Романо. По его словам, переговоры о переходе 21-летнего форварда находились уже в завершающей стадии.