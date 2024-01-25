Вильнюс, 25 января, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Спикер Сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в эфире национального радио LRT назвала разумным вариантом взять деньги у населения в долг, чтобы покрыть расходы на оборону.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Большинство представителей политических партий высказывается за то, чтобы взять деньги на устойчивое финансирование обороны в долг, в том числе у жителей страны. В таком решении я вижу элемент доверия своему государству, что крайне важно», — заявила парламентарий.

По мнению спикера, видно согласие политических сил в этом вопросе.

«На мой взгляд, вопрос является одним из тех вариантов, по которым можно договориться чуть ли не сегодня», — отметила Чмилите-Нильсен.

Инициатором привлечения жителей к финансированию обороны выступила министр экономики и инвестиций Аушрине Армонайте. Она предложила выпустить облигации оборонного займа, которые бы распространялись среди населения.

Председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас оценил, что Литве на оборонные расходы в ближайшие шесть-семь лет дополнительно необходимо по €500 млн в год, что соответствует 0,5% валового внутреннего продукта.

На 29 января премьер-министр Ингрида Шимоните назначила совещание широкого формата по вопросам финансирования обороны.

На него пригласили председателей парламентских политических партий, руководителей комитетов Сейма, министров обороны и финансов, представителей неправительственных организаций, профсоюзов и предпринимательских кругов.

Как передавало ИА Регнум, 19 января в минобороны Эстонии заявляли о договорённости с Латвией и Литвой по созданию «линии обороны» на границе с Россией.

Перед этим, в январе 2024 года, премьер-министр Эстонии Кая Каллас со ссылкой на данные разведки страны заявляла, что у ЕС есть от трёх до пяти лет для подготовки к тому, что Россия начнёт представлять «серьёзную угрозу» для восточного фланга НАТО.

Каллас подчёркивала, что если конфликт на Украине завершится соглашением о прекращении огня, то Эстония, Латвия и Литва окажутся наиболее уязвимой частью НАТО.

19 января глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отмечал, что население западных стран должно готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет. По его словам, на Западе необходимо создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет.

Днём ранее, 18 января, в НАТО заявляли, что военный блок в ближайшие недели проведёт самые масштабные военные учения в истории, легенда которых будет имитировать начало третьей мировой войны.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что у Москвы нет никаких причин воевать со странами НАТО, а вот лидеры западных государств не отказываются от своих агрессивных целей, активность альянса резко возросла, и к границам России из США перебросили значительные силы. Россия соответствующим образом реагирует на все эти действия, подчеркнул глава государства.