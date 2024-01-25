Новотроицк, Оренбургская область, 25 января, 2024, 11:23 — ИА Регнум. В результате обрушения здания насосной станции в городе Новотроицке в Оренбургской области погиб один человек. Об этом 25 января сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

ГУ МЧС России по Оренбургской области

«Один из пострадавших с 95% ожогов тела скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ещё шесть человек находятся в подземном помещении насосно-фекальной станции в безопасной зоне, с ними удалось установить связь.

По информации пресс-службы регионального главка МЧС, тело одного из пропавших без признаков жизни удалось извлечь из-под завалов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 января в Новотроицке обрушилось здание канализационно-насосной станции. Отмечалось, что площадь обрушения составила 200 кв. метров, из-под завалов удалось извлечь трёх человек, ещё шестерых начали искать.

Позднее в этот же день МЧС сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации после взрыва на насосной станции в Оренбургской области. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека, которых передали медицинским работникам.

Региональное управление ведомства перевели в режим повышенной готовности. В разборе конструкций здания задействовали 77 человек и 25 единиц техники.