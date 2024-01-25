Оренбург, 25 января, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Обрушение насосной станции в Оренбургской области могло произойти из-за взрыва газового баллона, сообщили 25 января в правительстве региона.

Иван Шилов ИА Регнум

Как сообщало ИА Регнум, 25 января в Оренбургской области обрушилось здание канализационно-насосной станции в городе Новотроицке. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров. Троих человек извлекли из-под завалов.

Новость дополняется