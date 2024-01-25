Анкара, 25 января, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Турция остаётся приверженной своей позиции по недопуску военных кораблей в Чёрное море. Об этом 25 января сообщил источник в администрации президента Турции.

Andrej Tarfila/Global Look Press

Собеседник «РИА Новости», комментируя заявления американской стороны о намерении обсудить судоходство в Чёрном море, заявил, что конвенция Монтрё соблюдается.

«Никаких изменений в нашей позиции нет», ― подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, в минобороны Турции 19 октября заявили, что власти страны намерены и дальше соблюдать конвенцию Монтрё, разрешающую не пропускать в Чёрное море через проливы Босфор и Дарданеллы военные корабли нечерноморских стран.

В Центре по противодействию дезинформации администрации президента Турции 2 января в очередной раз подчеркнули, что Анкара намерена соблюдать конвенцию Монтрё и до завершения военного конфликта на Украине не будет пропускать военные суда через свои проливы. При этом в центре опровергли информацию о том, что британские минные тральщики, которые Великобритания подарила Украине, уже прошли проливы.

Лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек 15 января заявил, что корабли НАТО не зайдут в Чёрное море во время проведения российской специальной военной операции на Украине.

Помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Вашингтон стремится проработать с Анкарой вопрос судоходства в Чёрном море. Она подчеркнула, что США добиваются полного открытия Чёрного моря для коммерческого судоходства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США не смогут изменить правила захода военных кораблей в Чёрное море в рамках переговоров с Турцией.

Согласно конвенции Монтрё (по названию города в Швейцарии, где проходила конференция), принятой в 1936 году, Турция восстановила суверенитет над Босфором и Дарданеллами. При этом она пообещала соблюдать принципы международного морского права.

Документ сохраняет свободу прохода через проливы для торговых судов всех стран, в том числе в военное время. Для военных кораблей конвенция ввела ограничения. Корабли черноморских стран, уведомив Турцию, могут в мирное время идти через проливы. При этом на военные корабли нечерноморских стран это разрешение не распространяется.