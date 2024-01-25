Пожар на руднике «Николаевский» в Приморье потушили
Владивосток, 25 января, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Пожар на руднике «Николаевский» в Приморском крае потушили, никто не пострадал, сообщили 25 января в МЧС России.
Дмитрий Макеев/РИА Новости
«Возгорание ликвидировано на площади около 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, на момент возникновения пожара на руднике в шахте находились 68 человек. Горняков успешно вывели на поверхность шахты.
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