Владивосток, 25 января, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Пожар на руднике «Николаевский» в Приморском крае потушили, никто не пострадал, сообщили 25 января в МЧС России.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Возгорание ликвидировано на площади около 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, на момент возникновения пожара на руднике в шахте находились 68 человек. Горняков успешно вывели на поверхность шахты.

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