Москва, 25 января, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Оба чёрных ящика сбитого самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными удалось обнаружить, сообщили 25 января в экстренных службах.

ТАСС

«Обнаружены оба чёрных ящика — прибор регистрации параметров полёта и речевой самописец», — сообщил представитель экстренных служб агентству «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 24 января в Белгородской области разбился тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76, перевозивший в Белгород украинских военнопленных для обмена.

Минобороны России сообщило, что Ил-76 сбили ВСУ из зенитного ракетного комплекса. Удар они нанесли со стороны села Липцы в Харьковской области. Украинская сторона знала, что самолёт везёт пленных для обмена.

В результате погибли все находившиеся на борту: 65 военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Министерство обороны России назвало эту атаку террористическим актом киевского режима.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 января назвал случившееся чудовищным актом, который совершил киевский режим. Произошло убийство украинской стороной своих граждан, которые через сутки должны были вернуться домой.

Представитель Кремля заявил, что преступления киевского режима необходимо расследовать на международном уровне. Что касается перспективы обмена пленными с Украиной, пока неясно, как случившееся отразится на решениях по возможным обменам.