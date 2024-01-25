Сана, 25 января, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Боевики йеменского шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) подбили ракетой американский военный корабль в ходе столкновения с эсминцами ВМС США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом 25 января сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в соцсети Х.

US Navy/Global Look Press

По его словам, между военно-морскими силами хуситов и несколькими американскими эсминцами и военными кораблями в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, обеспечивавшими защиту двух коммерческих судов США, произошло столкновение.

«В результате операции удалось осуществить прямое попадание в американский военный корабль, при этом два американских торговых судна были вынуждены свернуть с маршрута», — написал Сариа.

Военный представитель уточнил, что столкновение продолжалось более двух часов и в ходе него силы йеменских мятежников использовали противокорабельные ракеты.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 января США и Британия нанесли ракетные удары по объектам хуситов в Йемене, назвав это ответом на атаки на свои коммерческие суда в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе.

В ночь на 23 января США и Великобритания вновь нанесли удары по объектам хуситов в Йемене ракетами «Томагавк» с военных кораблей и подводных лодок. Кроме того, они задействовали истребители для уничтожения складов с ракетами и беспилотниками и пусковых установок движения.

Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Британии (UKMTO) 24 января сообщил о новой атаке на британское судно у берегов Йемена. По его информации, нападение произошло в 50 морских милях к югу от йеменского порта Моха.