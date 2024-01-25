Москва, 25 января, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Говорить о каких-либо особых поручениях президента России Владимира Путина в связи с крушением военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области пока рано. Об этом 25 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Павел Колядин/ТАСС

Он добавил, что истинные причины произошедшего могут назвать только военные. По его словам, это их прерогатива.

«Какие могут даваться поручения? Какие, просто представьте себе. Сначала все-таки должны военные сказать, что же произошло», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января Вооружённые силы Украины нанесли удар по военно-транспортному самолёту Ил-76 при помощи зенитного ракетного комплекса из Харьковской области. Воздушное судно потерпело крушение в Корочанском районе Белгородской области при выполнении планового полёта.

На борту упавшего самолёта находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто из них не выжил.

В Минобороны заявили, что руководство Украины прекрасно знало о том, что перевозку пленных бойцов ВСУ для обмена в Белгород осуществляет российская военно-транспортная авиация. И тем не менее киевский режим пошёл на такой шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В главном управлении разведки министерства обороны Украины подтвердили, что 24 января готовился обмен пленными между Москвой и Киевом.

В Минобороны назвали удар Киева по самолёту терактом. В ведомстве подчеркнули, что всех причастных к этому преступлению выявят и они понесут наказание.

Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН по самолёту Ил-76, сбитому Киевом в Белгородской области. Однако, как сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Франция отказалась назначить заседание в обозначенное время.