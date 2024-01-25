Песков ответил на вопрос об особых поручениях Путина из-за крушения Ил-76
Песков заявил, что об истинной причине крушения Ил-76 могут сказать военные
Москва, 25 января, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Говорить о каких-либо особых поручениях президента России Владимира Путина в связи с крушением военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области пока рано. Об этом 25 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он добавил, что истинные причины произошедшего могут назвать только военные. По его словам, это их прерогатива.
«Какие могут даваться поручения? Какие, просто представьте себе. Сначала все-таки должны военные сказать, что же произошло», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.
Как сообщало ИА Регнум, 24 января Вооружённые силы Украины нанесли удар по военно-транспортному самолёту Ил-76 при помощи зенитного ракетного комплекса из Харьковской области. Воздушное судно потерпело крушение в Корочанском районе Белгородской области при выполнении планового полёта.
На борту упавшего самолёта находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто из них не выжил.
В Минобороны заявили, что руководство Украины прекрасно знало о том, что перевозку пленных бойцов ВСУ для обмена в Белгород осуществляет российская военно-транспортная авиация. И тем не менее киевский режим пошёл на такой шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
В главном управлении разведки министерства обороны Украины подтвердили, что 24 января готовился обмен пленными между Москвой и Киевом.
В Минобороны назвали удар Киева по самолёту терактом. В ведомстве подчеркнули, что всех причастных к этому преступлению выявят и они понесут наказание.
Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН по самолёту Ил-76, сбитому Киевом в Белгородской области. Однако, как сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Франция отказалась назначить заседание в обозначенное время.