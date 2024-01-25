Москва, 25 января, 2024, 10:29 — ИА Регнум. На сегодняшний день система правосудия на Украине разрушена, в стране царит полное бесправие, а суды подчиняются администрации главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение 25 января высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Станислав Красильников/ТАСС Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

«На Украине разрушена система правосудия. Мне как человеку, который работал в органах государственного управления, дико смотреть на то, что происходит — отсутствует система правосудия», — написал он.

По словам экс-премьера, на Украине не реализуется разделение властей, так как суды фактически подчиняются администрации главы киевского режима, чего не может быть ни в одной нормальной стране.

На Украине царит полное бесправие и люди не имеют возможности защитить свои права, а главным нарушителем конституции является Зеленский, который должен это гарантировать, и его окружение, подчеркнул Азаров.

«31 марта наступит — и он станет нелегитимным, незаконным президентом. Срок полномочий истекает, никакие его указы никакой силы не имеют», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января украинский олигарх и депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил, что Зеленский со своей командой продемонстрировали ещё невиданную на Украине некомпетентность в управлении страной. Он также назвал виновным в проблемах страны Запад, надавивший на главу киевского режима в вопросе начала летнего контрнаступления ВСУ.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 25 января заявил, что глава киевского режим после окончания СВО может сбежать на Кипр или в Италию, чтобы спрятаться в одном из особняков. По его словам, Зеленский также может сбежать во Флориду.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 23 января, что ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее по мере выполнения российскими военными целей спецоперации. Он уточнил, что также будут нарастать проблемы у Зеленского.