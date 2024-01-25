Москва, 25 января, 2024, 10:03 — ИА Регнум. На сегодня пока ничего нельзя сказать о том, как будет дальше осуществляться обмен военнопленными между Россией и Украиной. Об этом 25 января заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что пока неизвестно, как катастрофа с военно-транспортным самолётом Ил-76 в Белгородской области скажется на дальнейших перспективах этого процесса.

«Это никто не скажет. Но ещё раз повторяю, это процесс, который должен идти в абсолютной тишине», ― подчеркнул Песков.

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