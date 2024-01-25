Москва, 25 января, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Убийство украинской стороной собственных граждан, которые через сутки должны были прибыть к себе домой — это чудовищный акт. Об этом 25 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируяситуацию со сбитым ВСУ под Белгородом самолётом Ил-76 с украинскими пленными для обмена на борту.

ИА Регнум

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