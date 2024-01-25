Москва, 25 января, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Преступления режима Владимира Зеленского однозначно должны расследоваться на международном уровне, сообщил 25 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

«Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно», — сказал Песков.

Он назвал чудовищным актом убийство киевским режимом своих граждан.

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