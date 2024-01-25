Москва, 25 января, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Обмен пленными должен происходить в режиме тишине, и то, как этот процесс будет проходить дальше после того, как ВСУ сбили Ил-76 с украинскими пленными, сейчас никто не может сказать. Об этом 25 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Песков отметил, говоря о перспективах обмена пленными между Россией и Украиной, что на данный момент по этому вопросу «ничего нельзя сказать», уточнив, что после того как украинская армия сбила самолёт Ил-76 в Белгородской области, сложно что-то говорить о перспективах.

«Но ещё раз повторяю, это процесс [обмена пленными], который должен идти в абсолютной тишине», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 января власти Оренбургской области опубликовали имена всех погибших членов экипажа сбитого ВСУ военно-транспортного самолёта Ил-76. Это командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев и бортрадист Саблинский.

Украинские войска 24 января сбили Ил-76, перевозивший пленных бойцов ВСУ для обмена, самолёт упал в Корочанском районе Белгородской области. По информации Минобороны, Ил-76 сбили из зенитного ракетного комплекса, который находился около села Липцы в Харьковской области.

В оборонном ведомстве уточнили, что пленных доставляли к границе Украины для обмена, и в Киеве об этом знали. Украинское Главное управление разведки подтвердило, что на 24 января назначили обмен военнопленными, который не состоялся.