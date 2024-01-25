Варшава, 25 января, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Власти Польши собираются продлить специальный режим защиты украинских беженцев до конца сентября, после чего урежут помощь. Об этом 24 января написала польская газета Rzeczpospolita.

Diogo Baptista/Global Look Press

Чиновники республики заявили изданию, что если украинские беженцы уезжают домой на праздники или в отпуск, то, следовательно, им не нужна защита.

По словам директора Фонда Лены Гроховской Анеты Жоховской, управляющей пятью центрами для беженцев в Польше, долгосрочную финансовую помощь от властей должны получать только больные, иждивенцы и инвалиды, и в основном с востока Украины.

Власти Польши ввели специальный механизм для беженцев с Украины после начала спецоперации ВС России в феврале 2022 года, однако теперь они хотят его изменить, говорится в публикации. Предлагается отменить защиту для выезжающих из республики даже на короткий период времени украинцев (в данный момент действует ограничение в 30 дней) и снизить выплаты на детей.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января немецкая оппозиция потребовала отправить украинских беженцев на родину. Отмечалось, что Германия платит значительно больше денег беженцам, чем на обучение военных украинской армии.

Газета Bild 22 января написала, что беженка с Украины предстала перед судом по обвинению в убийстве жителя Германии. Мужчина на время приютил её в феврале 2022 года, однако она отказывалась съезжать и в итоге убила его.