Власти Польши заявили о планах урезать помощь украинским беженцам
Rzeczpospolita: власти Польши уменьшат помощь украинским беженцам из-за отъездов
Варшава, 25 января, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Власти Польши собираются продлить специальный режим защиты украинских беженцев до конца сентября, после чего урежут помощь. Об этом 24 января написала польская газета Rzeczpospolita.
Чиновники республики заявили изданию, что если украинские беженцы уезжают домой на праздники или в отпуск, то, следовательно, им не нужна защита.
По словам директора Фонда Лены Гроховской Анеты Жоховской, управляющей пятью центрами для беженцев в Польше, долгосрочную финансовую помощь от властей должны получать только больные, иждивенцы и инвалиды, и в основном с востока Украины.
Власти Польши ввели специальный механизм для беженцев с Украины после начала спецоперации ВС России в феврале 2022 года, однако теперь они хотят его изменить, говорится в публикации. Предлагается отменить защиту для выезжающих из республики даже на короткий период времени украинцев (в данный момент действует ограничение в 30 дней) и снизить выплаты на детей.
Как сообщало ИА Регнум, 1 января немецкая оппозиция потребовала отправить украинских беженцев на родину. Отмечалось, что Германия платит значительно больше денег беженцам, чем на обучение военных украинской армии.
Газета Bild 22 января написала, что беженка с Украины предстала перед судом по обвинению в убийстве жителя Германии. Мужчина на время приютил её в феврале 2022 года, однако она отказывалась съезжать и в итоге убила его.