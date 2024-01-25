Новосибирск, 25 января, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 25 января официально ушёл в отставку, сообщили в администрации областного центра.

Данил Айкин/РИА Новости Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

«Сегодня, 25 января 2024 года, мэр Новосибирска Анатолий Локоть досрочно прекращает полномочия главы муниципального образования в связи с отставкой по собственному желанию», — сообщило руководство города.

Исполняющий обязанности главы города с 26 января — первый заместитель главы городской администрации Олег Клемешов.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников проинформировал о планах Локотя покинуть пост главы областного центра. Он уточнил, что Локоть ушёл в отпуск, после которого официально покинет пост главы города.

По словам главы региона, мэр получил новое предложение о работе. Он уточнил, что Клемешова будет исполнять обязанности главы Новосибирска.

На посту главы Новосибирска Локоть находился с апреля 2014 года.