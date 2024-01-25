Москва, 25 января, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя фракции Государственной думы СРЗП Дмитрий Гусев направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением создать «купол безопасности» для защиты от атак дронов над всеми важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Мной готовятся поправки в действующее законодательство, а также предложения по внесению изменений в нормативные правовые документы правительства РФ, которые сделают обязательной нормой наличие купола безопасности для защиты от БПЛА», — привело текст письма «РИА Новости».

В связи с этим заместитель главы фракции попросил Мишустина дать оценку необходимых для создания такого купола безопасности затрат, уточнив, что, по его мнению, затраты на создание системы защиты от атак беспилотников значительно меньше, чем ущерб, который может нанести один теракт.

Как сообщало ИА Регнум, с вечера 23 января ВСУ предприняли серию попыток атак территории России с помощью дронов. Под их удары попали территории Белгородской и Орловской областей.

Утром 24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом украинском дроне в районе села Ближнее. Глава региона уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Позднее в этот же день в Минобороны заявили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) около 10:00 мск сбили дрон ВСУ самолётного типа над Белгородской областью. В Белгороде в связи с атакой украинской армии включили оповещение о ракетной опасности, Гладков призвал людей по возможности спуститься в укрытия.