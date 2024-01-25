Лондон, 25 января, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Власти Великобритании могут использовать полученный при обучении бойцов украинской армии опыт для обучения военному делу гражданских лиц. Об этом 25 января сообщила газета The Times со ссылкой на источники в правительстве.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Мы видим, что многое из того, что мы делаем, может послужить репетицией миссии по формированию нашего собственного второго эшелона», — заявил изданию источник.

Он добавил, что программа подготовки новобранцев украинских войск в Британии оказалась, по его мнению, успешной, и этот опыт может быть использован при создании «гражданской армии» в стране.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 января минобороны Британии заявило, что Лондон с союзниками в рамках многонациональной учебной операции Interflex и других программ провели подготовку более 38 тыс. бойцов ВСУ. Из этого числа четыре тысячи человек прошли специальные курсы по обучению медиков, военных инженеров и морских пехотинцев.

Во время визита премьер-министра Риши Сунака на Украину Лондон и Киев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, сроком на десять лет. Сунак также пообещал предоставить Украине дальнобойные ракеты, противотанковые средства и артиллерийские боеприпасы в рамках будущего пакета военной помощи. При этом отставной полковник ВСУ Роман Свитан назвал это соглашение полным провалом.

Президент Владимир Путин 1 января заявил, что Запад не помогает противнику России, а сам является противником России. Глава государства подчеркнул, что так было на протяжении веков.