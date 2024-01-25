Москва, 25 января, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Совет Евросоюза ввёл санкции против Национального расчетного депозитария (НРД), чтобы подорвать экономику России. В ходе заседания по иску, поданному НРД в августе 20 222 года, которое состоялась 23 января, представители ЕС признали, что трудности в работе депозитария способны поставить под угрозу функционирование всей экономики страны. Это следует из материалов суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

Члены Евросоюза заявили, что введение рестрикций было необходимо для ограничения работы центрального депозитария России. По их мнению, НРД является единственным доступом РФ к международной финансовой системе. Кроме того, он влияет на успешное и стабильное функционирование финансовой системы страны и обеспечивает возможность для правительства России осуществлять свою деятельность, проводить политику и пользоваться ресурсами.

«Трудности центрального депозитария могут привести к финансовой и экономической нестабильности и подорвать доверие к правительственной программе управления долгом. [Сбои] потенциально могут поставить под угрозу функционирование всей экономики», ― такова позиция Совета ЕС, отражённая в материалах суда.

По итогам состоявшихся 23 января 2024 года слушаний никаких решений суд не вынес, сообщило РБК. В пресс-службе депозитария сообщили, что работу в рамках судебного процесса продолжат.

Как сообщало ИА Регнум, входящий в структуру Московской биржи НРД, который является главным депозитарием на российском фондовом рынке по стоимости ценных бумаг, имеющим доступ к мировой финансовой системе, попал под санкции ЕС из шестого пакета в июне 2022 года. Депозитарно-клиринговые фирмы получили право блокировать все его счета, а это препятствие для операций с ценными бумагами. В ответ НРД заявил о приостановке операций в евро и обратился с иском против рестрикций в суд ЕС.

Цель иска — доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС. Как заявили в пресс-службе Мосбиржи, в результате блокирующих ограничений и санкций пострадали российские и иностранные инвесторы.